Brexit, come cambia il Parlamento Ue: 73 eurodeputati Uk con le valigie e 27 “membri fantasma” in arrivo. Lega primo partito (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra le mille sfaccettature della Brexit ce n’è una che segna la storia delle istituzioni europee. Per la prima volta il Parlamento Ue “perde” dei deputati e per la prima volta alcuni europarlamentari eletti si potranno insediare solamente dopo otto mesi dal voto. Il nuovo emiciclo avrà infatti 705 posti con 46 scranni lasciati liberi. A perdere pezzi sono soprattutto i partiti che a maggio si resero protagonisti dell’exploit: i liberali di Renew Europe e i Verdi. Gli unici a beneficiare dell’addio del Brexit Party di Nigel Farage, dei LiberalDemocratici e delle altre forze politiche britanniche sono soprattutto i Popolari (che otterranno 5 parlamentari) e i sovranisti di Identità e Democrazia (il gruppo della Lega) con tre deputati. E proprio dal centrodestra provengono i tre parlamentari “fantasma” che voleranno dall’Italia a Bruxelles il primo di febbraio. Stiamo parlando di Salvatore ... ilfattoquotidiano

