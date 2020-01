Bigfoot Junior: trama e personaggi del film in onda su Italia 1 (Di sabato 25 gennaio 2020) Bigfoot Junior: trama film Italia 1 Stasera, 25 gennaio 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda il film d’animazione Bigfoot Junior, diretto da Jeremy Degruson e Ben Stassen con Christopher L. Parson e Marieve Herington. Pellicola uscita al cinema il 25 gennaio 2018 dalla durata di 92 minuti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Il tredicenne Adam vive un’adolescenza complicata per via dei suoi capelli scombinati e dei suoi piedi molto grandi, che lo rendono il bersaglio di tre bulli. Partito alla ricerca del padre, misteriosamente scomparso, scopre che si tratta in realtà di Bigfoot. Col tempo il protagonista scopre anche di avere dei poteri, come la velocità e la capacità di comunicare con gli animali. Lui e suo padre dovranno lottare contro un’azienda che vuole un campione del loro DNA per sfruttarlo contro la calvizie. personaggi Di seguito ... tpi

