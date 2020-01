Bigfoot Junior: trama, cast e curiosità del film d’animazione (Di sabato 25 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio, dalle 21.15 in poi su Italia Uno, va in onda il film a cartoni animati del 2017 Bigfoot Junior, una produzione internazionale che ha messo insieme degli studi cinematografici francesi e belgi ma che da subito è stata pensata per il mercato globale. Realizzata interamente in CGI come i grandi film animati contemporanei americani e non, Bigfoot Junior è diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson ed è stato scritto da Bob Barlen e Cal Brunker. Bigfoot Junior, trailer Bigfoot Junior, trama Il tredicenne Adam scopre che suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato fatto credere; lascia allora la città e parte per un viaggio in una foresta dove potrebbe nascondersi il leggendario Bigfoot, che nasconde un intrigante mistero. Bigfoot Junior, curiosità Nel film è presente un piccolo riferimento a Better Call Saul, il noto spinoff di Breaking Bad, attorno al ... tvzap.kataweb

Bigfoot Junior Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bigfoot Junior