Biathlon, Tiril Eckhoff dà forfait per la mass start di Pokljuka. Che occasione per Dorothea Wierer! (Di sabato 25 gennaio 2020) La norvegese Tiril Eckhoff non prenderà parte alla mass start di Coppa del Mondo di Biathlon 2020 in programma domani a Pokljuka (Slovenia). La 29enne scandinava è alle prese con una lieve infezione virale e qualche linea di febbre. Per questo lo staff tecnico ha deciso non rischiarla, soprattutto in vista degli imminenti Mondiali di Anterselva che scatteranno giovedì 13 febbraio con la staffetta mista. “Va a casa per riposare. Successivamente vedremo se basterà o se dovrà ricevere un trattamento aggiuntivo di medicinali in settimana“, le parole di Lars Kolsrud, medico della compagine del Nord Europa. Eckhoff aveva palesato una condizione ben distante dagli standard delle ultime settimane anche nell’individuale disputata ieri e conclusa in 18ma posizione. “Ultimamente ho avuto problemi ai polmoni. E quando i polmoni non sono al 100%, io non sono al 100%“, ... oasport

