Biathlon, staffette miste Pokljuka 2020: Italia con buone chance di podio nella single mixed, Norvegia e Francia ancora favorite (Di sabato 25 gennaio 2020) Il programma della sesta tappa della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon ha superato le individuali e si appresta a vivere la giornata delle staffette miste in quel di Pokljuka (Slovenia). Dopo l’opening stagionale a Östersund, dunque, ritornano le competizioni uomo-donna anche in questo ultimo appuntamento di gennaio, per testare un’ultima volta le proprie formazioni in vista degli ormai imminenti Mondiali di Anterselva. Come da tradizione nella stessa giornata si svolgeranno dunque sia la single mixed (ore 13.15) che la staffetta tradizionale a quattro (ore 15:00), con una piccola particolarità. Il regolamento di questo format infatti è flessibile sul genere al lancio, dunque è stato deciso che saranno gli uomini a cominciare entrambe le prove e le donne a terminarle, in controtendenza con l’abitudine del recente passato. La situazione sembra apparecchiata ancora ... oasport

FondoItalia : Quante assenze nelle staffette di domani: riposa Wierer, mentre Vittozzi farà la single mixed relay con Bormolini - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? In archivio la seconda giornata di gare a Pokljuka: @Fisiofficial ai piedi del po… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? In archivio la seconda giornata di gare a Pokljuka: @Fisiofficial ai piedi del… -