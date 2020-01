Biathlon, la Francia domina la staffetta mista della Coppa del Mondo a Pokljuka. Buon nono posto per l’Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) La Francia ha vinto la staffetta mista valida per la Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, in Slovenia: la formazione transalpina ha preceduto la Norvegia, seconda, e la Germania, terza. L’Italia, con il quartetto composto da Lukas Hofer, Dominik Windisch, Federica Sanfilippo e Michela Carrara, è giunta nona. Nella prima frazione Lukas Hofer utilizza due ricariche a terra e perde contatto dalle primissime posizioni, mentre davanti un nutrito gruppo di una decina di nazioni prova ad avvantaggiarsi dopo un ottimo primo poligono. In piedi Hofer si riscatta e senza utilizzare ricariche recupera terreno, uscendo al sesto posto. Nel terzo giro però l’azzurro paga dazio sugli sci dai primi, con il transalpino Quentin Fillon Maillet che fa un ritmo indiavolato, al quale resistono soltanto il tedesco Philipp Horn ed il norvegese Tarjiei Boe, mentre Lukas Hofer lancia ... oasport

sportface2016 : #Biathlon, la #Francia trionfa anche nella staffetta mista di #Pokljuka 2020. #Italia nella top10 - zazoomnews : LIVE Biathlon staffetta mista Pokljuka 2020 in DIRETTA: Francia e Norvegia già davanti con la Germania. Italia ai p… - 4nduk : RT @vitasportivait: ?? #Biathlon | #POK20 Single mixed relay di #Pokljuka 1?? Francia ?????? 2?? Estonia ?????? 3?? Austria ?????? Male l'Italia… -