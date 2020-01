Beppe Grillo, il retroscena: perché non voleva le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico M5s (Di sabato 25 gennaio 2020) Beppe Grillo è intervenuto per commentare le dimissioni di Luigi Di Maio: "Per aspera ad astra", si leggeva in un post del garante sui social network. "Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori", sc liberoquotidiano

beppe_grillo : PER ASPERA AD ASTRA Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e pe… - beppe_grillo : Cibi e bevande che consumiamo quotidianamente, dalla prima colazione alla cena, potrebbero essere contaminati da un… - Mov5Stelle : 'Per aspera ad astra. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per quello che hai fatto per il MoVimento e… -