Belen Rodriguez finisce in clinica per un trattamento estremo: ecco cosa è successo (FOTO) (Di sabato 25 gennaio 2020) Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé e questa volta ci ha stupiti davvero. La bellissima modella argentina, proprio poche ora fa, ha pubblicato un video che ha creato molto stupore tra i fans. Infatti nel video proposto si è ripresa in un momento molto particolare. Dal suo profilo ufficiale, Belen è apparsa in un video che la ritrae mentre si sottopone alla crioterapia. Tale parola significa “cura con il freddo “ed è tra i nuovi metodi di cura che va ad agire sul metabolismo cellulare senza creare nessun problema. Belen Rodrguez si sottopone ad un trattamento estremo per combattere la cellulite La moglie di Stefano De Martino, sempre attenta alla forma fisica, si è dunque sottoposta ad un trattamento anti-cellulite. La terapia del gelo tonifica, stimola il metabolismo e aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite. Insomma un vero e proprio trattamento estremo che molte ... kontrokultura

