Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede il 25 e il 26 gennaio 2020, anticipazioni (Di sabato 25 gennaio 2020) È arrivato un altro weekend per Beautiful, Una Vita e Il Segreto; scopriamo quindi insieme che cosa accadrà sabato 25 e domenica 26 gennaio grazie alle nostre anticipazioni sulle soap di Canale 5. Beautiful, news: Zoe in pericolo Nell’episodio andato in onda ieri, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) è diventata ufficialmente la madre della piccola “Phoebe“, pur continuando ad ignorare in realtà non è figlia di Flo (Katrina Bowden) ma di Hope (Annika Noelle). Quest’ultima, intanto, ha cercato di scoprire da Reese (Wayne Brady) altri dettagli sul giorno in cui ha partorito, anche se il ginecologo si è mostrato reticente nel rispondere alle sue domande. Nel weekend, Reese consegnerà allo strozzino 50.000 dollari, impedendogli di fare del male a Zoe (Kiara Barnes). Mentre i Forrester non sapranno come affrontare la tragedia di Hope e Liam (Scott Clifton), proprio il ... tvsoap

