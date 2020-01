BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 26 gennaio 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 26 gennaio 2020: Hope (Annika Noelle) deve rassicurare Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang): se lo stilista è dispiaciuto che l’adozione avvenga in questo suo momento di lutto, la Logan non condivide il fatto che la figlia abbia mandato Liam (Scott Clifton) da solo e la invita a raggiungerlo da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Liam e Steffy parlano dei sentimenti dolci e amari che stare con “Phoebe” provoca nel ragazzo. Flo (Katrina Bowden), intanto, è divisa tra la felicità dovuta alla sua fetta di guadagno ed i sensi di colpa per quanto ha fatto. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 26 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

zazoomnews : Beautiful anticipazioni: Beth arriva nelle vite di tutti come Phoebe ma nessuno lo sa - #Beautiful #anticipazioni:… - zazoomblog : Beautiful- Anticipazioni puntata 25 gennaio: Steffy felice con Phoebe ma Hope.. - #Beautiful- #Anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntata 26 gennaio 2020: una madre in ansia -