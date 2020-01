Beautiful anticipazioni: Beth arriva nelle vite di tutti come Phoebe ma nessuno lo sa (Di sabato 25 gennaio 2020) Per Steffy e per la famiglia Forrester sta iniziando una nuova vita. Ma come gestirà tutto questo Hope? E che cosa farà Liam che adesso si ritrova ad avere a che fare con una neonata a pochi giorni dalla morte della piccola Beth? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci aspetta domani 26 gennaio 2020 puntuale come sempre alla domenica. La soap americana andrà in onda alle 14 come sempre succede di domenica e non potevano quindi mancare le nostre ricche anticipazioni. Cosa sta per succedere a Los Angeles? Avrete visto che alla fine la pratica di adozione è andata a buon fine. Del resto Steffy e Taylor per adottare la piccola hanno dato a Reese quasi 300 mila dollari…Ridge non riesce a credere che la sua ex moglie si sia fatta coinvolgere in una operazione di questo genere ma ormai le cose sono fatte e lo stilista non può che accettare il tutto anche se nutre molto ... ultimenotizieflash

