Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Hope incontra Phoebe per la prima volta (Di sabato 25 gennaio 2020) Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata del 25 gennaio si concentrano sopratutto su Ridge. Il Forrester ha dei forti dubbi sulle modalità con cui è stata portata avanti l’adozione da parte di Steffy. Infatti, lo stilista pensa che le pratiche sono state troppo veloci ma di certo non può sapere che Reese è messo alle strette dai creditori. Inoltre, Hope decide di conoscere Phoebe e parte per Malibù. Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Ridge pensa che Steffy sia stata truffata Nella puntata di Beautiful del 25 gennaio, Taylor informa Ridge che sua figlia Steffy ha adottato la bambina. Mentre la psicologa è entusiasta per la notizia, lo stilista mostra molte preoccupazioni e sopratutto sospetti. Ridge, era a conoscenza dell’idea di sua figlia di dare una sorellina a Kally ma mai avrebbe immaginato che tutto sarebbe avvenuto in così poco tempo. Il Forrester, ... kontrokultura

KontroKulturaa : Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Hope incontra Phoebe per la prima volta - - zazoomnews : Beautiful Una Vita Il Segreto: cosa succede il 25 e il 26 gennaio 2020 anticipazioni - #Beautiful #Segreto:… - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni dal 26 gennaio al 1 febbraio: Hope dubbiosa affronta Reese -