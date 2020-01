Basket femminile, Ragusa batte di nuovo Schio nell’anticipo della 16a giornata e torna in testa alla classifica di Serie A1 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) L’anticipo del sabato, che corrisponde anche al big match della sedicesima giornata (terza di ritorno) della Serie A1 femminile 2019-2020 vede il successo della Passalacqua Ragusa sul Famila Schio per 74-67 con una grande prova di tutto il quintetto base delle siciliane. Segnano soltanto le cinque scese in campo dalla palla a due per coach Gianni Recupido, ma tanto basta, perché i numeri sono importanti: 27 (con 14 rimbalzi) di Dearica Hamby, 16 di Chiara Consolini, 15 di Nicole Romeo e 14 di Ashley Walker. Alle Campionesse d’Italia allenate da Pierre Vincent non bastano i 13 di Sandrine Gruda, i 12 di Sabrina Cinili, gli 11 di Francesca Dotto e i 10 di Jillian Harmon. La Virtus Eirene, con questo risultato, si riprende anche il primo posto in classifica a 28 punti, dal momento che le uniche due sconfitte di Schio sono arrivate proprio contro le siciliane. Il big match si ... oasport

