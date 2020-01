Barbara D’Urso Instagram, ‘davanzale’ trabocca dalla maglia di pizzo: «Tette all’aria anche oggi» (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra le donne del mondo dello spettacolo più attive sui social Barbara D’Urso, conduttrice di tre programmi di punta di Mediaset: Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Carmelita, che vanta su Instagram un seguito di 2,4 milioni di follower, ha pubblicato sul suo profilo uno scatto davvero provocante. In primo piano la scollatura audace, davvero profonda. Inutile dire che gli utenti in calce al post si sono scatenati: non sono mancate diverse battute al vetriolo destinate alla conduttrice partenopea, spesso nel mirino di haters e leoni da tastiera. «Tette all’aria anche oggi», Barbara D’Urso hot su Instagram: ‘davanzale’ trabocca dalla maglia La foto hot ritrae Barbara D’Urso con addosso una maglia di pizzo nero che lascia in evidenza il décolleté da urlo, sovente protagonista degli scatti peccaminosi di Carmelita. Make up marcato e ... urbanpost

