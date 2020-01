Barbara Alberti choc contro la produzione e Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto (Di sabato 25 gennaio 2020) Barbara Alberti vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Lo ha detto ieri in puntata, sostenendo che vuole mollare, perché non riesce a nominare le persone. Lo ha detto anche in nottata, con motivazioni ben differenti, che sono state prontamente annotate su Twitter dai telespettatori. La scrittrice, parlando con Adriana Volpe, ha rivelato che il Grande Fratello sta rovinando la sua immagine trasmettendo solo le cose peggiori di lei. La colpa è anche di Alfonso Signorini, che in diretta la tratta male: Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito.Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso.Non ... trendit

