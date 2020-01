Banca Occhi Veneto, staminali contro la degenerazione maculare: presentato un progetto di ricerca sulla ricostruzione delle cellule (Di sabato 25 gennaio 2020) Oggi a Treviso, Diego Ponzin, direttore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, ha presentato un progetto di ricerca per l’utilizzo di cellule staminali nel trattamento e cura della degenerazione maculare senile. “Stiamo studiando la degenerazione maculare senile – afferma Ponzin – facendo leva sull’esperienza maturata da Fondazione Banca degli Occhi nel campo della terapia cellulare delle malattie della cornea. La terapia cellulare prevede l’utilizzo di cellule nel tentativo di ricostruire delle parti del nostro organismo che risultino difettose o compromesse da malattie. La degenerazione maculare senile sta diventando sempre più endemica e importante da studiare e conoscere, a causa anche dell’invecchiamento della popolazione“. Una parte particolarmente compromessa dalla malattia degenerativa è il cosiddetto epitelio ... meteoweb.eu

