Avete mai visto dove vive Melissa Satta? Appartamento elegante [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Melissa Satta è una tra le più apprezzate showgirl, attrice e modella italiana. Ha esordito nel 2005 come valletta in televisione, ma la notorietà è arrivata con il ruolo di velina a Striscia la Notizia. Nel 2014 è nato Maddox, che Melissa ha avuto dal calciatore Kevin Prince Boateng. Dopo essere stati separati per un periodo, i due hanno ritrovato la serenità ed attualmente vivono in un bellissimo Appartamento nel cuore di Milano. Ecco dove vive Melissa Satta FOTO Melissa Satta vive con la sua famiglia nel cuore di Milano, all’ultimo piano di un palazzo nel centro della città. Per la sua abitazione, Melissa ha optato per uno stile semplice ma elegante; in tutte le stanze, ad eccezione di ingresso, bagni e cucina, è presente il parquet, che insieme all’impianto di illuminazione, rende la casa calda ed accogliente. Come tante sue colleghe, anche Melissa ha una passione per la moda e ... velvetgossip

