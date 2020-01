Avete mai visto dove vive Adriana Volpe? Un’appartamento delizioso nella zona in di Roma [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Adriana Volpe impegnata come concorrente al Grande Fratello Vip 4 Chi segue il Grande Fratello Vip 4 sa perfettamente che tra i vari concorrenti c’è anche Adriana Volpe. Quest’ultima dopo un ventennio in Rai ha deciso di partecipare in un reality show di Mediaset. E se al momento sta nella casa di Cinecittà,dove abita solitamente? La conduttrice ha un grazioso appartamento al centro della Capitale che condivide insieme al marito Roberto Parli e a sua figlia Gisele, nata nel nove anni fa. (Continua dopo il post) View this post on Instagram Sto leggendo i vostri messaggi… piano piano rispondo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60a.png" alt=" kontrokultura

matteosalvinimi : Giù la maschera! Il finanziere Soros tifa per i pesciolini e pensa che Salvini sia 'un potenziale dittatore'... A… - pomeriggio5 : Ormai conoscete bene la busta #choc di @domenicalive ma la busta GOLD #choc di @LiveNoneladUrso non l'avete mai vis… - kat_prima : Titolo di merda. Non è mai un flop quando qualcuno ti dà la possibilità di sfogarti con i porci che ti portano via… -