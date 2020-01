Avellino, si stacca plafoniera dal soffitto della scuola: ferita un’alunna (Di sabato 25 gennaio 2020) Ignazio Riccio L’episodio ha scosso i familiari dei bambini che frequentano l’asilo, tanto che il sindaco Mario Marandino ha ordinato la chiusura del plesso scolastico Momenti di panico in una scuola dell’infanzia di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’Avellinese, durante la pausa pranzo. Una plafoniera si è staccata dal soffitto dell’aula e ha colpito di striscio una piccola alunna, ferendola leggermente. Immediatamente soccorsa dalle maestre è stata trasportata nel vicino ospedale di Frangipane. L’episodio ha scosso i familiari dei bambini che frequentano l’asilo, tanto che il sindaco Mario Marandino ha ordinato la chiusura del plesso scolastico fino a martedì prossimo, per permettere ai tecnici di verificare la staticità di tutto l’impianto di illuminazione interno e procedere alla messa in sicurezza. Qualche mese fa, fece il giro dei social network il video pubblicato da un ... ilgiornale

