Avellino-Picerno, i convocati: un volto nuovo e un’altra esclusione (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per la gara di domani contro il Picerno. Al termine della rifinitura, il tecnico Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati. Assenti oltre ai lungodegenti Silvestri e Charpentier anche lo squalificato Parisi. Fuori per scelta tecnica Abibi, Petrucci, Njie, Palmisano e Karic. Al rientro Carbonelli mentre arriva la conferma per Russo della Berretti. Prima convocazione per Dini (avrà il numero 27) ufficializzato nella giornata di ieri. Nessun problema per Celjak che è stato convocato. La lista dei 19 convocati per la gara con il Picerno: Portieri: Dini, Pizzella, Tonti. Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Zullo. Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Izzillo, Micovschi, Rossetti, Russo. Attaccanti: Albadoro, Alfageme. L'articolo ... anteprima24

