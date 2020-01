Australian Open 2020: Camila Giorgi si ferma al terzo turno. Sconfitta in tre set contro Angelique Kerber (Di sabato 25 gennaio 2020) Camila Giorgi saluta l’Australian Open 2020 con tanti rimpianti. La marchigiana si ferma al terzo turno dopo essere stata Sconfitta in tre set dalla tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 17, con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Una partita che Giorgi poteva fare anche sua e che, invece, ha visto l’azzurra disunirsi completamente nel finale di terzo set, quando sembrava aver ritrovato il suo gioco. Resta comunque un torneo positivo per lei che aveva bisogno di ritrovarsi e da Melbourne deve partire la risalita in classifica mondiale. Pessimo inizio di partita per Giorgi, che commette due doppi falli nel primo game e perde subito il servizio. Immediato, però, arriva il controbreak dell’azzurra, che pareggia i conti. Nel terzo gioco altri tre doppi falli per Camila, che regala in questo modo il break alla tedesca. La testa di ... oasport

