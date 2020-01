Atalanta, Marino: «La squadra gioca bene al di là dei risultati negativi» (Di sabato 25 gennaio 2020) Le parole di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, nel pre-gara della sfida di campionato col Torino Dopo il sorprendente KO contro la Spal, l’Atalanta è in cerca di riscatto in casa del Torino. Ecco le parole del dg Marino, intervenuto ai microfoni di Dazn, sul momento degli uomini di Gasperini. «Al di là dei risultati negativi la squadra ha giocato bene. Dobbiamo cercare di essere ancor di più motivati, dare sostanza alla mole di gioco che creiamo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

