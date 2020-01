Atalanta, Ilicic: «Il gol da centrocampo? Ecco cosa ho pensato» (Di domenica 26 gennaio 2020) Atalanta, Josip Ilicic è il grande protagonista della serata di Torino: Ecco le parole del fantasista sloveno dopo la tripletta Josip Ilicic commenta la sua fantastica prestazione contro il Torino: tripletta contro i granata, con la perla da centrocampo. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN. Ilicic – «Il gol del 4-0? Ho visto che loro erano mal posizionati e la prima idea è stata di calciare in porta. Succedono questi colpi ed è per questo che è bello il calcio. Quest’anno stavamo già vincendo qualche partita nel primo tempo e non siamo riusciti a portarla a casa. Dobbiamo chiuderle le partite, non si può sempre vincere 7-0 come oggi ma anche 1-0. Dove posso arrivare non lo so. Le cifre non le guardo, voglio fare belle cose con questa società». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

