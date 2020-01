Atalanta, Gasperini: "Se giochiamo sempre così, siamo tra le grandi" (Di sabato 25 gennaio 2020) È un Gasperini raggiante quello che commenta la prestazione della sua #Atalanta sul Torino, vittoriosa per 3-0, ai microfoni di DAZN: È stato un primo tempo straordinario. La sconfitta di lunedì con la SPAL ha lasciato il segno, i ragazzi volevano f foxsports

OptaPaolo : 6 - L'#Atalanta ha segnato almeno 5 gol in trasferta 8 volte nella sua storia in Serie A: 6 di queste con Gasperini… - MusticaG : RT @MassimoCaputi: Atalanta straripante, il 7-0 esalta la squadra di Gasperini e umilia il Torino. Difficile che questo risultato non abbia… - MarcoStepan92_ : RT @OptaPaolo: 6 - L'#Atalanta ha segnato almeno 5 gol in trasferta 8 volte nella sua storia in Serie A: 6 di queste con Gasperini allenato… -