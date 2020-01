Asse Lega-Pd per far fuori Salini. In Rai ripartono i giochi di potere. I dem non hanno digerito lo stop al ritorno di Orfeo. Ma i 5S avvertono: se salta l’Ad si scatena il caos (Di sabato 25 gennaio 2020) Rai: di tutto, di più. Le promesse dello spot della Tv di Stato danno una vaga idea degli scenari che, puntualmente, si aprono nell’azienda di Viale Mazzini in seguito al braccio di ferro tra le forze politiche che la governano. E, così, sul destino dell’amministratore deLegato, Fabrizio Salini, non è escluso che possano formarsi inedite alleanze che non rispecchiano quelle che reggono l’attuale governo. Il ministro dell’Economia Roberto Gualteri, uomo del Pd, sarebbe pronto ad accompagnare alla porta il manager voluto dai Cinque Stelle. O meglio: se Salini non si decidesse a farsi da parte da solo, una volta conclamata la rottura del rapporto di fiducia con l’azionista di maggioranza, verrebbe “revocato”. I due potrebbero incontrarsi già lunedì. La riforma della Rai voluta da Matteo Renzi prevede che l’amministratore deLegato rimanga “in carica per tre anni dall’atto di nomina e ... lanotiziagiornale

venti4ore : NOMINE AL RUZZO: BERNARDINI, ”ASSE GATTI-GINOBLE FA FUORI LA LEGA” - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi La7: su la Lega stabile asse Pd-M5s - #Sondaggi #politici #elettorali -