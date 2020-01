Ascolti tv 24 gennaio 2020, ‘Grande Fratello VIP’ Vs ‘Il Cantante Mascherato’: chi ha vinto? (Di sabato 25 gennaio 2020) Questo articolo Ascolti tv 24 gennaio 2020, ‘Grande Fratello VIP’ Vs ‘Il Cantante Mascherato’: chi ha vinto? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti tv 24 gennaio 2020: com ‘è andata la sfida tra il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘Il Cantante Mascherato’? Ecco i dati Auditel. C’era senza alcun dubbio grande attesa per i dati Auditel riguardanti la serata di ieri. Il tutto era infatti caratterizzato tra la grande sfida a distanza tra il ‘GF Vip’ e ‘Il … youmovies

Raiofficialnews : 6milioni di spettatori per il #Tg1 delle 20:00. Cresce @chilhavistorai3 che sfiora i 2milioni; su Twitter è il prog… - il_Case : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, venerdì 24 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato (18.7%), GF Vip (16.2%) - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 25/01/2020 — Ascolti italiani di venerdì 24 gennaio 2020: 3,7 milioni (18,67%) per la terza punta… -