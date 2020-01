Ascolti Il cantante mascherato, semifinale: Milly batte ancora il GF Vip (Di sabato 25 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Ascolti semifinale: Milly Carlucci cala ma vince ancora contro il GF Vip 4 È andata in onda ieri, venerdì 24 gennaio 2020, la terza puntata de Il cantante mascherato, nonché la semifinale dello show condotto da Milly Carlucci e questi sono stati gli Ascolti: 3.788.000 telespettatori e il 18.70% di share. Il programma di Rai 1 è calato di quasi 300 mila telespettatori e un punto di share rispetto alla seconda puntata, ma è risultato sempre vincente contro il GF Vip 4 di Alfonso Signorini. Insomma, nonostante il raddoppio della concorrenza, Il cantante mascherato di Milly Carlucci continua a vincere il prime time, anche se sta avendo un andamento calante di puntata in puntata. Riuscirà a crescere per la Finale di venerdì prossimo? Staremo a vedere… Grande Fratello Vip 4, Ascolti: Alfonso Signorini battuto ancora da Il cantante mascherato Anche ieri, ... lanostratv

