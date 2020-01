Arisa e il nuovo «grande amore»: «Matrimonio? Chissà» (Di sabato 25 gennaio 2020) In AnnapurnaIn AmenIn Jil SanderIn Jil SanderIn Jil SanderIn Jil SanderIn Mila SchonIn Mila SchonIn Mila SchonIn Mila SchonIn Mila SchonQuest’anno non sarà a Sanremo come concorrente, bensì soltanto come partner nella serata dei duetti. Eppure gli occhi di Arisa sono sorridenti. Merito – anche – di un nuovo «grande amore» che è entrato nella sua vita. «Mi fa soffrire tanto», ha scherzato la cantante intervistata da Caterina Balivo nel salotto di «Vieni da me», su Rai Uno. «È molto carino, paziente. Possiamo dire che è quasi un santo». Arisa ha giocato con l’ironia e ha preferito non rivelare l’identità del fidanzato: «Posso dire che è friulano e ha un bellissimo fondoschiena, poi non entro in ulteriori particolari». Risate in studio, poi l’artista è tornata seria e ha spiegato: «L’amore non è certo come me lo aspettavo, quello dei film. Ma se l’amore è stare insieme e ... vanityfair

