Appello dei medici: non usate le banane come strumento di autoerotismo. E spiegano il perché (Di sabato 25 gennaio 2020) L’ultima bizzarra tendenza sessuale che circola sui social media in tema di sesso è quella, per gli uomini, di masturbarsi usando le bucce di banana. Ma i medici lo sconsigliano, ecco perchè. Sui social si sta diffondendo un bizzarro consiglio tra uomini: quello di utilizzare bucce di banana per masturbarsi. “È più simile a un … L'articolo Appello dei medici: non usate le banane come strumento di autoerotismo. E spiegano il perché NewNotizie.it. newnotizie

antoniospadaro : 'NON POSSIAMO permettere che la verità venga ignorata o manipolata per esigenze politiche immediate. Questo appello… - comunevenezia : #DalPassatoAlFuturo ??| Riva degli Schiavoni nel 1932, uno dei luoghi più noti della città ? Manca all'appello il '… - Frances85833907 : RT @UnioneSarda: #Sassari - #Alghero, fronte dei sindaci: 'La strada deve essere finita' -