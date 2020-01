Anticipazioni Uomini e Donne: Giovanna Abate è la nuova tronista (Di sabato 25 gennaio 2020) Giovanna Abate è la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne: le Anticipazioni E’ appena terminata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E anche stavolta c’è stato un colpo di scena che ha già fatto discutere i numerosissimi fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Cos’è successo? Dalle Anticipazioni riportate dal blog IlVicolodelleNews.it, Giovanna Abate è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Una notizia che in verità non ha sorpreso molto i telespettatori della trasmissione visto che la notizia era già nell’aria da qualche giorno. Giovanna Abate, dopo non essere stata scelta da Giulio Raselli, avrà maggiore fortuna stavolta sul trono? Riuscirà a trovare il suo principe azzurro? Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanna Abate torna al Trono Classico come tronista Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e ... lanostratv

zazoomnews : Uomini e donne: GIOVANNA ABATE nuova tronista anticipazioni - #Uomini #donne: #GIOVANNA #ABATE - zazoomblog : Giovanna Abate trono da Maria De Filippi Anticipazioni Uomini e Donne - #Giovanna #Abate #trono #Maria - VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne: arriva #GiovannaAbate! IN AGGIORNAMENTO « Il Vicolo delle News -