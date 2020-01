Anna Tatangelo Instagram, look sportivo e pose bollenti: «Che bomba ginnica!» (Di sabato 25 gennaio 2020) Anna Tatangelo esageratamente provocante su Instagram: pose sensuali per la bella cantante 33enne, che si lascia immortalare in tutto il suo splendore con indosso leggings e micro top da palestra e le sue forme prorompenti in bella mostra. Anna Tatangelo esageratamente hot su Instagram Sport, fitness, forma fisica perfetta: questo il tema dello shooting fotografico le cui immagini hot sono finite in sequenza nelle Instagram Stories. Un décolleté giunonico, quello della affascinante compagna di Gigi D’Alessio. Il micro top rosso indossato, inoltre, è davvero striminzito, a tal punto da comprimere il suo seno e farlo schizzare fuori. I raggi del sole battono forte su di lei, quasi accecandola: Anna Tatangelo è inchinata e inarca la schiena, lasciando che i leggings – una vera e propria ‘seconda pelle’ – le fascino gambe, fianchi e glutei; chiude gli occhi e ... urbanpost

alycioppi : RT @BTSNeapolitan: Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo con i back up dancers del prossimo tour. - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - AVERTI QUI (MP3) - Pinobianconero : RT @GammaStereoRoma: Anna Tatangelo - Se -