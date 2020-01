Andrea Vianello, dopo l’ictus avverte: “Attenzione alle manipolazioni al collo fatte da osteopati o chiropratici” (Di sabato 25 gennaio 2020) Durante la presentazione a Roma del suo nuovo libro “Ogni parola che sapevo”, il giornalista ex direttore di Ra3 Andrea Vianello ha parlato dell’ictus che lo ha colpito un anno fa e del lungo percorso di riabilitazione a cui ha dovuto sottoporsi per recuperare la capacità di parlare che aveva perso, esperienze che ha raccontato nel volume. Ripercorrendo le tappe della malattia, Vianello ha voluto anche lanciare un monito, accendendo i riflettori sui rischi di ischemia cerebrale legati alle manipolazioni al collo fatte da osteopati e chiropratici, a cui lui stesso si era sottoposto proprio pochi giorni prima dell’ictus: “Io ne avevo fatta poco prima che avessi l’ictus, non avevo colesterolo e non c’era altro motivo perché mi colpisse se non un problema meccanico, anche se non ci sono certezze – ha rivelato il giornalista -. Non ci sono numeri su ... ilfattoquotidiano

