Amanda Knox ecco come si ritrae, polemiche e insulti (FOTO) (Di sabato 25 gennaio 2020) Amanda Knox si ritrae con i vestiti che indossava in cella a Perugia e scatena il putiferio sui social network Amanda Knox scatena l'ira dei fan perché ha pubblicato una FOTOgrafia che fa scattare una serie di polemiche. Infatti, a poco più di un mese dalle nozze con il suo compagno Christopher Robinson, ha indossato la tuta da detenuta che aveva quando era rinchiusa nel carcere di Perugia. Ha fatto un selfie che ha suscitato non poche polemiche e l'ira da parte delle persone che la seguono social network. Il selfie la riprende con la tuta da detenuta che indossava prima dell'assoluzione nel 2014, in via definitiva, per l'omicidio di Meredith Kercher. Di certo avrebbe potuto evitare di fare una FOTO di questo tipo che susciterà molta indignazione. Amanda Knox e la sua FOTO polemica Amanda Knox nonostante le polemiche e quanto ha passato in cella, ora avuto il ...

stanzaselvaggia : Amanda Knox ci fa sapere cosa indossava nella casa circondariale a Perugia con un selfie allo specchio. - KontroKulturaa : Amanda Knox ecco come si ritrae, polemiche e insulti (FOTO) - - piobulgaro : Lo scatto di Amanda Knox fa infuriare la rete: 'era una cosa da fare prima delle nozze'… Leggi qui ?… -