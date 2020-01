Alessia Marcuzzi mostra il nuovo tatuaggio: “Il primo della mia vita” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra le donne dello spettacolo più attive su Instagram c’è sicuramente Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice romana adora condividere il suo quotidiano con i suoi quasi 4 milioni e mezzo di follower. Dalle foto più audaci, con il suo fisico e le sue curve da urlo in primo piano ai ritratti dei figli passando per selfie senza trucco e scatti direttamente dal backstage, la Marcuzzi ha dimostrato di non temere le critiche. Come quelle piovute sotto alle ultime foto in bikini, quando era in vacanza alle Maldive per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A molto fan questo suo continuo postare sembra un atteggiamento eccessivamente esibizionista da parte sua. “Ottantamila foto al giorno di lei in costume alle Maldive è veramente troppo! Ok, sei figa, sei alle Maldive, posta una foto al giorno… Ma 10 con lo stesso costume da angolazioni diverse è da psicopatica”, ha scritto per esempio ... caffeinamagazine

