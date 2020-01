Alessandria, maestra uccisa in casa: fermato un uomo, ha confessato (Di sabato 25 gennaio 2020) Svolta nel delitto di Valenza (Alessandria). Gli inquirenti avevano subito escluso lʼipotesi di una rapina: sulla posta di casa della maestra non cʼerano segni di effrazione. Un uomo è stato fermato dai Carabinieri per l’omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d’asilo 42enne trovata morta venerdì scorso con ferite alla testa nella sua casa di Valenza, … L'articolo Alessandria, maestra uccisa in casa: fermato un uomo, ha confessato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

