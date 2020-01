Albo d’oro Europei pallanuoto femminile: secondo titolo per la Spagna. In testa Italia ed Olanda con cinque affermazioni (Di sabato 25 gennaio 2020) La Spagna conquista per la seconda volta nella storia gli Europei di pallanuoto femminile battendo in finale per 13-12 la Russia, mentre la medaglia di bronzo va all’Ungheria, che a Budapest, in casa, supera nella finale per il terzo posto l’Olanda per 10-8. La precedente affermazione iberica risaliva a sei anni fa ed era stata ottenuta sempre nella capitale magiara. Albo D’ORO femminile 1985 Oslo: Olanda, Ungheria, Germania Ovest 1987 Strasburgo: Olanda, Ungheria, Francia 1989 Bonn: Olanda, Ungheria, Francia 1991 Atene: Ungheria, Olanda, Italia 1993 Leeds: Olanda, Russia, Ungheria 1995 Vienna: Italia, Ungheria, Olanda 1997 Siviglia: Italia, Russia, Olanda 1999 Prato: Italia, Olanda, Russia 2001 Budapest: Ungheria, Italia, Russia 2003 Lubiana: Italia, Ungheria, Russia 2006 Belgrado: Russia, Italia, Ungheria 2008 Malaga: Russia, Spagna, Ungheria 2010 Zagabria: Russia, ... oasport

