Alberto Sordi | il film-tv prima al cinema e poi su Raiuno

E' un'abitudine sempre più frequente, quella di proporre al cinema prima che sul piccolo schermo serie e film-tv evento che fanno parlare prima ancora della messa in onda. Succederà il 27, 28 e 29 gennaio con i primi due episodi de L'Amica Geniale 2 e succederà anche con Permette?, il film-tv dedicato ad Alberto Sordi.Inizialmente previsto per gennaio, la Rai ha deciso di posticipare a data da destinarsi la messa in onda della pellicola diretta da Luca Manfredi e che vede Edoardo Pesce nel compito di interpretare il mitico attore che, come ha detto Ettore Scola, "non ci ha mai permesso di essere tristi".

