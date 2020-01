Alberto Angela, Meraviglie. Platinette: “Ascolti non paragonabili a…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Meraviglie – La Penisola dei tesori, Platinette su Alberto Angela: “Ascolti non paragonabili a…” Andra in onda stasera, sabato 25 gennaio, in prima serata su Rai 1 la quarta puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. Nella sua rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette” su DiPiù TV, Platinette ha parlato del programma, della sfida con C’è posta per te e dei conseguenti ascolti, dicendo… “C’è chi paragona gli ascolti di Meraviglie con quelli di C’è posta per te, pensando a loro come se fossero due programmi opposti, come il gatto e il cane, il bianco e il nero. E invece io trovo che, sia pure fatti per pubblici diversi, entrambi gli spettacoli privilegino l’eccellenza.” Insomma, Mauro Coruzzi non ama fare paragoni tra Meraviglie di Alberto Angela e il programma ... lanostratv

