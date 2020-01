Al Dortmund Haaland ha segnato 5 gol in 60 minuti, uno ogni 12 minuti (Di sabato 25 gennaio 2020) Due spezzoni di partita e Haaland è già entrato nella classifica marcatori della Bundesliga. Ha giocato 60 minuti scarsi, diciamo 59: 34 contro l’Augusta e 25 ieri sera contro il Colonia. Nel primo match, ha segnato una tripletta; ieri sera si è limitato a una doppietta. Ieri sera, per lui è stato più semplice: è entrato sul 3-1 e ha siglato le ultime due reti del Dortmund. Ha subito battuto un record: è il primo giocatore a segnare cinque gol nelle sue prime due partite in Bundesliga. Contro l’Augusta, invece, Favre lo ha mandato in campo sul 3-1 per gli avversari. Il match è finito 5-3 per il Borussia che nelle ultime due partite ha segnato dieci gol e adesso è a quota 51 reti fatte, come il Lipsia e un gol in più del Bayern. Ma Lipsia e Bayern stanno giocando oggi pomeriggio. Il norvegese Haaland ex Salisburgo – 19 anni, soffiato dal Dortmund alla Juventus – è ... ilnapolista

