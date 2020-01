Al Carnevale di Viareggio ci sarà il carro con Greta Thunberg. E anche Salvini con l’amaro “Marenegro” (Di sabato 25 gennaio 2020) Quest’anno al Carnevale di Viareggio (Lucca) ci saranno anche Greta Thunberg nei panni di Dorothy nella favola del Mago di Oz, il premier Giuseppe Conte nel carro “Quei grandi geni di…” e il calciatore Cristiano Ronaldo raffigurato come un moderno Frankenstein. Ci sono anche Salvini e Trump L’edizione 2020, in programma dall’1 al 25 febbraio, sarà dedicata alle “Generazioni”. Tra i personaggi politici che tornano al Carnevale di Viareggio spiccano il leader della Lega Matteo Salvini nei panni di un barista che serve l’amaro “Marenegro” e il presidente americano Donald Trump protagonista della “Populist art”. I temi dei carri 2020 Ansa Nell’immagine Greta Thunberg Sui carri ci saranno anche il no alle corride, l’impegno per un amore senza discriminazioni, l’avanzata economica ... open.online

iltirreno : #Carnevale di #Viareggio il carro con Greta Thunberg è la novità 2020 - francescopalu11 : RT @redazioneTPT: Conferenza stampa presentazione del Carnevale di Viareggio 2020 Oggi in Consiglio Regionale #carnevaleviareggio2020 @regi… - Infoegio : Top story: @redazioneTPT: 'Conferenza stampa presentazione del Carnevale di Viareggio 2020 Oggi in Consiglio Region… -