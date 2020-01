Aboliamo ricerca e pensiero scientifico. Provocazione (Di sabato 25 gennaio 2020) In questi giorni, il Consiglio di stato ha sentenziato che, per quanto riguarda l’ormai famosa sperimentazione sui macachi volta a cercare rimedi per una condizione oculistica invalidante, si debba fermare tutto, in attesa di una prossima sentenza del Tar e non senza che il ministero fornisca le pro ilfoglio

SciScribbler : RT @ilfoglio_it: Aboliamo ricerca e pensiero scientifico. Sperimentazione animale, Xylella, cellulari e tumori. Se la verità dei tribunali… - giomo2 : RT @ilfoglio_it: Aboliamo ricerca e pensiero scientifico. Sperimentazione animale, Xylella, cellulari e tumori. Se la verità dei tribunali… - ilfoglio_it : Aboliamo ricerca e pensiero scientifico. Sperimentazione animale, Xylella, cellulari e tumori. Se la verità dei tri… -