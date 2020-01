A Sanremo 2020 Paolo Palumbo | il cantante con la Sla | “Il regalo più bello dalla vita”

Festival di Sanremo 2020 - Junior Cally rompe il silenzio : “Dispiace se ho ferito qualcuno - trovo insopportabile la violenza contro le donne”. Amadeus : “Non avevo dubbi” : Junior Cally rompe il silenzio e con un lungo messaggio affidato alle stories di Instagram prova a spegnere le polemiche che lo hanno travolto in questi giorni a causa di alcuni suoi testi del passato, in particolare sotto accusa è finita la canzone “Si chiama Gioia” del 2018. Il rapper, che è in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “No grazie” prodotto da Merk & Kremont, è stato accusato da alcune parlamentari di aver firmato ...

Mara Venier e le accuse di sessismo a Sanremo 2020 : la proposta choc : Mara Venier risponde alla polemica delle 10 vallette del Festival di Sanremo 2020: desidera 8 uomini accanto Conclusa l’esperienza in prima serata su Rai Uno con La Porta dei Desideri, Mara Venier è attualmente impegnata, oltre a Domenica In, pure in radio, padrona di casa di Chiamate Mara 3131 che, come lascia facilmente presagire il nome, permette ai fan di contattare la conduttrice veneta. E non finisce qua. Difatti, come annunciato da ...

Sanremo 2020 - Junior Cally rompe il silenzio : «Non sopporto la violenza sulle donne - mi scuso se ho ferito qualcuno» : «Moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno». A dirlo in un post su Instagram è il rapper mascherato di Focene Junior Cally, uno dei 24 artisti Big in gara a Sanremo 2020 con il brano No grazie. Il rapper è da giorni al centro delle polemiche e delle accuse di sessismo e di istigazione alla violenza ...

Sanremo 2020 - parla Junior Cally : «Mi dispiace se ho ferito qualcuno» : Junior CallyJunior CallyJunior Cally«Moltissime persone, che forse si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno». A rompere il silenzio sulle polemiche che lo hanno travolto nei giorni scorsi e che hanno addirittura messo in forse la sua partecipazione al Festival di Sanremo è lo stesso Junior Cally, il rapper accusato di misoginia e ...

Sanremo 2020 - Junior Cally : “Odio la violenza sulle donne - mi spiace se ho ferito qualcuno” : II rapper rompe il silenzio in merito alla polemica su un testo ritenuto sessista del 2017, che potrebbe costargli l'espulsione dal Festival di Sanremo 2020.Continua a leggere

Sanremo 2020 testi di tutte le canzoni dei Big e Nuove Proposte al Festival : Sanremo 2020 testi. Dal 4 all’ 8 febbraio si terrà il 70° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2020 testi di tutte le canzoni dei Big e Nuove Proposte al Festival In gara sono stati selezionati 24 Big e 8 Nuove Proposte (selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre). Gli artisti si sfideranno quindi nelle ...

Sanremo 2020 - a rischio l’ospitata di Roberto Benigni : colpa del cachet - ecco quanto ha chiesto : Non c’è tregua per il Festival di Sanremo 2020, da alcune ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui un’altra ospitata potrebbe saltare, stiamo parlando di quella di Roberto Benigni. L’attore avrebbe dovuto presenziare sul palco dell’Ariston e portare in scena uno show davvero imperdibile. Il conduttore Amadeus, infatti, aveva esortato i telespettatori a prestare molta attenzione a questo avvenimento perché sarebbe ...

Sanremo 2020 - duetti e canzoni della serata cover di giovedì 6 febbraio : Sanremo 2020, ufficiali i nomi dei cantanti in gara nella settantesima edizione condotta da Amadeus: molti ex-talent, qualche prima volta. Aggiornamento 25 gennaio: svelati altri duetti Aggiornamento 21 gennaio: rivelati i brani della storia di Sanremo che i 24 cantanti porteranno sul palco insieme ad alcuni ospiti nella serata di giovedì 6 pensata per celebrare i 70 anni del festival. Aggiornamento 6 gennaio: i due nomi nuovi sono Tosca e Rita ...

Nel testo di Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci a Sanremo 2020 il rapporto tra padre e la figlia : Nel testo di Voglio Parlarti Adesso, il brano che Paolo Jannacci presenta al Festival di Sanremo nella categoria Campioni, si racconta il rapporto tra un padre e la figlia dal punto di vista del tempo che passa. Per Paolo Jannacci questo Festival sarà l'esordio come cantautore all'Ariston, anche se il figlio d'arte - Paolo è figlio del grande Enzo Jannacci - non è nuovo alla kermesse sanremese. Nel 1998 ha diretto l'orchestra per il brano ...

Nel testo di Carioca di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 l’imprevedibilità dell’amore : Il testo di Carioca di Raphael Gualazzi racconta l'imprevidibilità dell'amore. Il brano è in gara al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Campioni. Il cantautore di Urbino sale sul palco dell'Ariston per la quarta volta dopo l'esordio nel 2011 con Follia D'Amore che lo ha decretato vincitore della categoria Giovani. Raphael Gualazzi ha partecipato, inoltre, all'edizione del 2013 con Senza Ritegno e Sai (Ci Basta Un Sogno) per poi tornare ...

Chi è Levante - Big del Festival di Sanremo 2020 : età - biografia e grandi successi : Cenni biografici su Levante, “Big” del “Festival di Sanremo 2020”. Levante è ufficialmente una “Big” del “Festival di Sanremo 2020”. Ecco, per voi, alcuni cenni biografici sulla cantante, ex giudice di “X Factor”. Levante, pseudonimo di Claudia Lagona è nata a Caltagirone, il 23 maggio 1987. Fino ai 14 anni vive a Palagonia, in Sicilia. […] L'articolo Chi è Levante, Big del ...

Sanremo 2020 - la polemica di Loredana Berté : “Niente premio Mia Martini a questi cantanti” : Questo articolo Sanremo 2020, la polemica di Loredana Berté: “Niente premio Mia Martini a questi cantanti” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Continuano le polemiche che circondano Sanremo 2020. Stavolta a scatenarle è stata Loredana Berté. Ecco il motivo scatenante. Non stanno davvero mancando le polemiche su Sanremo 2020. Tante le discussioni che stanno accompagnando questa edizione del Festival. A ...

ARISA/ "Il Festival di Sanremo 2020? Sono stata esclusa perché..." - Vieni da me - : ARISA a Vieni da me e Caterina Balivo scherza con lei: "Mi fidanzerei con te se non fossi sposata...". La cantante si racconta su Raiuno.

Sanremo 2020 e la solita polemica dei cachet : i 300mila euro di Benigni che vorremmo tutti : È arrivata come ogni anno la trita e ritrita polemica sui cachet degli artisti ospiti al Festival di Sanremo 2020. I "presunti" 300mila euro di Roberto Benigni attaccati sui social sono come i nuovi "autoriduttori", quelli che negli anni '70 volevano entrare gratis nei concerti perché "la musica è di tutti". Una discussione sterile e vuota, alimentata ancora una volta dalla cattiva politica.Continua a leggere