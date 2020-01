A Salerno un corso gratuito di formazione gratuita (VIDEO) (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Sarà Marco Galdi già sindaco di Cava de’ Tirreni il primo ospite del corso di formazione politica, promosso dal consigliere comunale e provinciale di Salerno, Dante Santoro per formare la nuova classe dirigente del futuro. Ieri la presentazione dell’iniziativa alla presenza di 40 persone: numeri che hanno confermato il gradimento della proposta di Santoro che gratuitamente metterà a disposizione l’esperienza di chi già opera in politica per preparare i giovani che vogliano intraprendere questo percorso. L'articolo A Salerno un corso gratuito di formazione gratuita (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

salernonotizie : Salerno: grande partecipazione al corso per diventare Consigliere Comunale - leonardofeola : Domani 25.01.2020 inizia il II° Corso Base di #PotaturadellOlivo della provincia di #Salerno. Ai partecipanti la po… - salernonotizie : Salerno: auto in sosta vietata blocca Corso Garibaldi -