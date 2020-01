A Discovery of Witches: trama, cast e anticipazioni serie tv su Sky (Di sabato 25 gennaio 2020) A Discovery of Witches: trama, cast e anticipazioni serie tv su Sky Dal 29 gennaio 2020 sbarca su sky atlantic un nuovo titolo di genere fantasy: stiamo parlando di A Discovery of Witches. La serie tv ha già debuttato in Inghilterra su Sky One ottenendo un più che ottimo successo al punto che la produzione ha deciso di rinnovarla non solo per una seconda, ma anche per una terza stagione. Lo show si basa su una saga di romanzi della scrittrice Deborah Harkness, la quale figura anche come produttore esecutivo della serie. Il ciclo di libri, conosciuto come “La Trilogia delle anime” si compone, ovviamente, di 3 romanzi: Il libro della vita e della morte, L’ombra della notte e Il bacio delle tenebre. La prima stagione di A Discovery of Witches si ispira dunque al primo libro ed è probabile che la sorte delle stagioni successive affondi le radici negli altri due scritti ... termometropolitico

CinespazioBlog : #adiscoveryofwitches: Arriva il prossimo 29 Gennaio su #skyatlantic la prima stagione dello show fantasy! - starkbuckz : Il trailer di Discovery Of Witches non mi ha del tutto convinta ma gli darò un'occhiata. Il doppiatore di Matthew m… - LaCapaRouja : Arrivo sempre con 46 anni di ritardo, ma sto guardando il pilot di A discovery of witches nell’attesa di The bold t… -