27 gennaio: Giornata della Memoria. Onoriamo i deportati siciliani. (Di sabato 25 gennaio 2020) La "Lettera" di Memoria e Libertà senza Memoria non c'è futuro, per la democrazia, la pace e i diritti dei cittadini Per contribuire a valorizzare i Percorsi e i Valori della Memoria fondanti dell'Italia democratica. della Resistenza, della deportazione e dell'antifascismo. Dell'attualità.Con particolare attenzione alla partecipazione catanese e siciliana. La "Lettera" è dedicata alla Memoria di Nunzio (...) - Tribuna Libera

