2019-nCov: il Coronavirus in Europa (Di sabato 25 gennaio 2020) In Francia ci sono i primi due casi di Coronavirus 2019-nCov. Le analisi su due persone, una ricoverata a Parigi e l’altra a Bordeaux, hanno rivelato la presenza del micro organismo che il 31 dicembre scorso nel mercato di Wuhan è passato per la prima volta dall’animale all’uomo. L’uomo è di «origini cinesi», ma residente in Gironda, la regione di Bordeaux. 2019-nCov: il Coronavirus in Europa In Italia invece per ora solo falsi allarmi: c’è stato un nuovo caso sospetto, quello di una donna che si è presentata all’ospedale di Parma con sintomi lievi dopo essere tornata dalla Cina. Era stata in tournée con la cantante ricoverata a Bari giovedì e della quale si è poi scoperto che era stata colpita da un batterio. Anche sulla paziente emiliana è stato trovato un micro organismo diverso dal Coronavirus, il virus dell’influenza B. Intanto oggi la Cina ha esteso il cordone sanitario volto a ... nextquotidiano

