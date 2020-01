Vuelta San Juan 2020: tutti gli italiani in gara. La Nazionale schiera Filippo Ganna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mancano soltanto due giorni allo start della Vuelta San Juan 2020. Si divide il ciclismo interNazionale: dall’Australia, dov’è in corso il Tour Down Under, all’Argentina, con in programma la Vuelta a San Juan da domenica 26 gennaio a domenica 2 febbraio. In terra sudamericana presenti tante stelle: da Remco Evenepoel passando per Julian Alaphilippe fino ad arrivare a Peter Sagan. Molti anche gli azzurri in gara. Al via anche una selezione tricolore che sarà coordinata da Marco Villa, ct della squadra italiana su pista: la stella è sicuramente Filippo Ganna, ci saranno oltre al campione del mondo dell’inseguimento Leonardo Basso del Team Ineos, Francesco Lamon e Michele Scartezzini del G.S. Fiamme Azzurre, Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) e Davide Plebani (Biesse Arvedi). Tre uomini interessanti per la Bora-hansgrohe: Daniel Oss ed Oscar Gatto in supporto di ... oasport

