Vuelta San Juan 2020: in gara la Nazionale italiana con diversi pistard. C’è anche Filippo Ganna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mancano soltanto due giorni all’inizio della Vuelta San Juan 2020. Mentre una prima parte del plotone del Word Tour sta battagliando in Australia, un altro folto gruppo di big si sfiderà da domenica 26 gennaio a domenica 2 febbraio sulle strade dell’Argentina. Sette frazioni per niente scontate: una crono individuale, un arrivo in salita, due per attaccanti, e diverso spazio per i velocisti. 1018,8 chilometri totali che premieranno i corridori più completi. Tra le ventisette formazioni al via ci sarà anche la Nazionale italiana. Infatti, il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani ha convocato: Leonardo Basso e Filippo Ganna del Team Ineos, Francesco Lamon e Michele Scartezzini del G.S. Fiamme Azzurre, Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) e Davide Plebani (Biesse Arvedi). Il tutto sotto l’indicazione e la direzione in terra argentina del CT della Nazionale ... oasport

