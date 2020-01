Volley femminile, Serie A1: 16ma giornata. Conegliano a Casalmaggiore, Busto Arsizio e Novara per rispondere (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel weekend si giocherà la sedicesima giornata della Serie A1 2020 di Volley femminile. Conegliano sembra essere padrona assoluta del campionato, le Campionesse d’Italia occupano la prima posizione con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice e vogliono confermare la loro posizione di forza: le Pantere faranno visita all’ambiziosa Casalmaggiore, squadra di ottima sostanza che può mettere in difficoltà le ragazze di coach Daniele Santarelli reduci dal successo in Champions League. Le venete si faranno come sempre trascinare da Paola Egonu e da Miriam Sylla che sta salendo in cattedra, vedremo se le lombarde di Caterina Bosetti sapranno rispondere presente. Busto Arsizio cercherà di rimanere in scia alla capolista, le Farfalle partono con i favori del pronostico sul campo di Brescia: Lowe, Herbots, Gennari sono in ottima forma e puntano a un bel successo, ... oasport

Campioni_cn : Volley femminile A1: per la Bosca S.Bernardo Cuneo esame di maturità a Monza - thevolleynews : Ariete Prato Volley Project: obiettivo salvezza per il team di Serie D femminile - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Volley femminile: cresce l’importanza della #battuta #ace #egonu #hancock -