Volley, Civitanova-Trento: derby infuocato in Champions League! In palio il primo posto nel girone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Civitanova e Trento, di nuovo una di fronte all’altra, questa volta in un incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di Volley maschile. Domenica 26 gennaio (ore 18.00) le due squadre si affronteranno all’Eurosuole Forum in un incontro cruciale per le sorti della Pool A, questa partita si sarebbe dovuta giocare a inizio dicembre ma in quel periodo la Lube era impegnata al Mondiale per Club poi vinto e dunque è stato rinviato a questo weekend costringendo i dolomitici a posticipare la giornata di campionato contro Verona (i marchigiani avrebbero invece goduto del turno di riposo). Si preannuncia una sfida particolarmente accesA, vibrante, equilibrata e che potrebbe essere decisa su pochi dettagli anche se sulla carta i cucinieri partono con i favori del pronostico: le due compagini hanno vinto contro Ceske Budejovice e Fenerbahce Istanbul, lo scontro ... oasport

